فوز 127 مواطنًا من المتقدمين إلى حج القرعة بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم، نتائج قرعة الحج بفوز 127 شخصا من بين 530 متقدما، وذلك بحضور اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن البحر الأحمر، واللواء ياسر حماية نائبا عن محافظ البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية وممثلي الأوقاف والأزهر.

وتضمنت نتائج قرعة الحج في البحر الأحمر ما يلي:

- مدينة القصير، فوز 8 أشخاص.

- قسم الغردقة أول فوز 25 شخصا.

- قسم الغردثة ثان، فوز 38 شخصا.

- مدينة رأس غارب، فوز 33 شخصا.

- مدينة سفاجا، فوز 13 شخصا.

- مرسى علم وحلايب وشلاتين، فوز 8 أشخاص.

وعبر الحجاج عن فرحتهم عقب إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج، فيما أطلقت النساء الزغاريد، وتبادل الحضور التهاني والتبريكات.