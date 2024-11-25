أبطال آسيا.. أهلي جدة يهزم العين الإماراتي بثنائية

فاز فريق أهلى جدة السعودى، على نظيره العين الإماراتى، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ،على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال آسيا للنخبة.

أحرز ثلاثية اللقاء اللاعب إيفان توني فى الدقيقتين الـ 70 و 74 لصالح فريق أهلي جدة، بينما جاء هدف العين الإماراتى عن طريق اللاعب كاكو فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز تمكن أهلى جدة السعودى من اعتلاء صدارة ترتيب جدول فرق غرب آسيا برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد أول 5 جولات، بينما تجمد رصيد العين الأماراتى عند نقطة وحيدة فى المركز الأخير.