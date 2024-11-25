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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة: "إعلان وقف إطلاق النار بلبنان قد يتحقق في غضون ساعات"

أرشيفية
أرشيفية
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قال مسؤول لبناني ودبلوماسي غربي لوكالة “رويترز”، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين الحكوميين في لبنان أن إعلان وقف إطلاق النار قد يتم "في غضون ساعات".

وبحسب التقرير، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس أبوصعب، إنه "لا توجد عقبات كبيرة" تحول دون بدء تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وبحسب قوله، فقد تم حل نقطة الخلاف الرئيسية المتعلقة بمسألة مراقبة وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، من خلال الاتفاق على تشكيل لجنة من خمس دول، بما في ذلك فرنسا، برئاسة الولايات المتحدة.

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