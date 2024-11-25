مواعيد زيارة دير الأنبا يحنس أثناء صوم الميلاد

أعلن الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء، والقديس الأنبا يحنس القصير طريق العلمين، عن مواعيد الزيارة طوال صوم الميلاد المجيد.

وأوضح في بيان له، أن الدير يعتذر عن عدم استقبال الزوار سواء الأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد، وذلك أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، على أن يفتح الدير أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً.



وفي نفس السياق بدأت الكنيسة القبطية الأرذثوكسية صوم الميلاد المجيد اليوم الإثنين، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما ينتهي بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025، ويمتنع الأقباط خلال هذا الصوم عن أكل اللحوم والألبان وكافة المشتقات الحيوانية ويسمح في هذا الصوم بأكل الأسماك كونها من أصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة؛ وهناك البعض يأخذون شوطًا أكبر حيث بجانب هذا النظام الغذائي يصومون انقطاعيًا بدءا من شروق الشمس إلى وقت غيابها، ويكثر اتخاذ هذا المسلك بين الآباء "الإكليروس" والرهبان المتنسكين في البراري.