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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وزير الأوقاف يشارك في لقاء "الإنجيلية" حول “ الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة”.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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بدأت منذ قليل، فعاليات لقاء تحت عنوان “ الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة”، والذي ينظمه منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي ستستمر أعماله على مدار يومين، بالجلالة - العين السخنة . 

ويشارك بالجلسة الافتتاحية، الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسميرة لوقا رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، ويدير الجلسة الكاتب الصحفي حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة . 

كما يشارك بالحضور نخبة من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقادة الدينيين والإعلاميين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وبدأ اللقاء بالنشيد الوطني . 

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الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف العين السخنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة