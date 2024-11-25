وزير الأوقاف يشارك في لقاء "الإنجيلية" حول “ الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة”.. صور

بدأت منذ قليل، فعاليات لقاء تحت عنوان “ الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة”، والذي ينظمه منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي ستستمر أعماله على مدار يومين، بالجلالة - العين السخنة .

ويشارك بالجلسة الافتتاحية، الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسميرة لوقا رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، ويدير الجلسة الكاتب الصحفي حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة .

كما يشارك بالحضور نخبة من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقادة الدينيين والإعلاميين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وبدأ اللقاء بالنشيد الوطني .

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