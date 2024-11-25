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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

موعد طرح فيلم "Beetlejuice 2" عبر منصة ماكس

Beetlejuice Beetlejuice
Beetlejuice Beetlejuice
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كشفت استديوهات “وارنر بردزر” عن موعد وصول الجزء الثاني من فيلم الرعب والكوميديا الشهير “Beetlejuice Beetlejuice” للنجم مايكل كيتون، عبر منصتها الرقمية “MAX”.

من المقرر أن يعرض الجزء الثاني من الفيلم الذي طال انتظاره في السادس من ديسمبر المقبل،  بعد طرحه في دور العرض السينمائي في سبتمبر الماضي.

 وحقق فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" أداءً جيدًا في شباك التذاكر، حيث حقق 111 مليون دولار في البداية محليًا، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ السينما في سبتمبر على الإطلاق. وفي المجمل، حقق الفيلم أكثر من 450 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

افتتح الفيلم فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في نسخته الـ 81، وتدور أحداثه حول وقوع حادث عائلي مأساوي، يتسبب في اجتماع ثلاثة أجيال من عائلة (ديتز) للمنزل العائلي في وينتر ريفر والذي يحرسه الشبح (بيتلجوس)، وسرعان ما يقع حادث يتسبب في فتح بوابة العالم الآخر وتنقلب الأمور.

Beetlejuice Beetlejuice مايكل كيتون MAX