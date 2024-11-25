خالد صديق: صندوق التنمية الحضارية يستهدف الانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق وليد جديد فعمره 3 سنوات في السوق العقارية المصرية وواجه العديد من التحديات الكبيرة، مضيفا أن المؤسسات المالية غير المصرفية تمثل فرصة للتعاون مع الصندوق.

أضاف، خلال المؤتمر العقاري اليوم ، أن الصندوق وضع خطة لتنفيذ 500 ألف وحدة خلال 6 سنوات تم إنهاء 100 ألف منها في 3 سنوات.

وتابع صديق: "نراهن على المؤتمر في التنمية العقارية والتعاون والمشاركة ودعم جميع المشروعات التنموية والعمرانية".

وشدد خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، على أن العقار المصري بعيد عن الأزمات فهو ملاذ آمن لكل إنسان وليس الاستثمار فقط.