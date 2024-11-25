ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الشهود في واقعة وفاة مشرف مقاولات بالعجوزة: "اختل توازنه وسقط أرضًا"

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة مشرف مقاولات، إثر سقوطه من الطابق الثالث بالعجوزة.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، وبسؤال الشهود أكدوا عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

وأضاف الشهود، أن المتوفى تسلق للطابق الثالث أثناء عمله فاختل توازنه، ولم يتمالك نفسه فسقط أرضا وأصيب بإصابات أودت بحياته، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط مشرف مقاولات من الطابق الثالث، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية النيابة العامة بشمال سقوطه من الطابق الثالث صرحت النيابة العامة قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة