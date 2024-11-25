الشهود في واقعة وفاة مشرف مقاولات بالعجوزة: "اختل توازنه وسقط أرضًا"

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة مشرف مقاولات، إثر سقوطه من الطابق الثالث بالعجوزة.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، وبسؤال الشهود أكدوا عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

وأضاف الشهود، أن المتوفى تسلق للطابق الثالث أثناء عمله فاختل توازنه، ولم يتمالك نفسه فسقط أرضا وأصيب بإصابات أودت بحياته، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط مشرف مقاولات من الطابق الثالث، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.