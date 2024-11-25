أبطال آسيا.. رونالدو وماني يقودان النصر في مواجهة الغرافة

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفنى لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الغرافة القطري، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد البيت"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء تشكيل فريق النصر السعودى كالتالى:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - محمد آل فتيل - نواف بوشل.

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو.

خط الهجوم: رونالدو - ساديو ماني - أنجيلو جابرييل.

ويغيب عن صفوف النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا لعدم جاهزيته الكاملة، والإسباني إيمريك لابورت الذي يتواجد في بلاده لظروف خاصة.

كما يغيب اللاعب أيمن يحيى الذي تعرض لإصابة في الساق أمام القادسية، بالجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الغرافة في المركز السادس برصيد 4 نقاط.