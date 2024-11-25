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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية بريطانيا: إذا زار نتنياهو لندن فسنتبع الإجراءات القانونية

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
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أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه بلاده ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة حال زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، مشيرا إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية البريطاني – في تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة فيوجي الإيطالية وأوردتها صحيفة "لا سيتشيليا" الإيطالية اليوم الإثنين - "لقد وقعنا على نظام روما الأساسي وكنا ملتزمون دائما بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

يذكر أن إيطاليا تستضيف قمة مجموعة السبع على مدار يومين حيث يتناول وزراء خارجية الاقتصاد فيها قضايا رئيسية مثل الصراع في الشرق الأوسط وحرب غزة بجانب دعم أوكرانيا والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

 

ديفيد لامي نتنياهو المملكة المتحدة