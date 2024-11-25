فوز 192 مواطنًا في قرعة الحج العلنية بالسويس

شهد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، واللواء حسام الدين الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس ، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية الإلكترونية لمديرية أمن السويس لعام 1446هـ - 2025 م ، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد السويس.



حضر القرعة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء صابر نائب مدير الأمن، والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالسويس، والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران، أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الأحياء .

وقد أُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين ، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف أحياء المحافظة، وعددهم 192 فائزاً وفائزة ، بجانب احتياطي بنسبة 50% لعدد 96 متقدماً ، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 798 مواطناً ومواطنة تقدموا لقرعة هذا العام .

وقدم المحافظ لمن حالفهم التوفيق في هذه القرعة، متمنيا لهم السفر للأراضي الحجازية بالمملكة العربية السعودية والعودة سالمين إلي أرض الوطن بعد أداء هذا الركن الجليل.

وطلب المحافظ منهم أمانة الدعاء أن يحفظ بلدنا من كل سوء الدعاء وينعم علينا بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء ، وأن يمن على الجميع بالحج المبرور والذنب المغفور بإذن الله تعالي ، ومتمنيا كل التوفيق لمن يحالفه التوفيق هذا العام .

قدم مراسم القرعة العلنية لحج هذا العام الإعلامي محمد حلمي.