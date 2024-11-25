رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس إدارة ضمان الجودة

ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مركز ضمان الجودة والاعتماد الشهري بالجامعة لبحث ومناقشة المعايير المعتمدة لتأهيل كليات الجامعة للتقدم بملفات حصول جامعة المنوفية على الإعتماد المؤسسي للجامعات الحكومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة والدكتورة زينب عبد الخالق الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة و الدكتورة نهي عثمان الأستاذ المساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب نائبا مدير مركز ضمان الجودة واسماء رفعت المدير الإداري لمركز ضمان الجوده بالجامعة

أشار الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الي أن الإجتماع ناقش الوضع الحالي للكليات التي سوف تتقدم للاعتماد ومؤشرات الأداء خلال شهري نوفمبر وديسمبر وذلك وفقا لمعايير ٢٠٢٢ المعدلة ووفقا لشروط الهيئة التي تنص على اعتماد 60% من مجموع الكليات بالجامعة. مؤكدا على أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بملف الاعتماد المؤسسي واعتباره عام الجودة لكونه أحد أهم ملفات الجامعة للعام 2025 إلى جانب دعم جامعة المنوفية بكافة الآليات التي تدعم تطبيق معايير الجودة لتكون من أوائل الجامعات المتقدمة للحصول على الإعتماد المؤسسي.

وناقش رئيس الجامعة الجدول الزمني لزيارات اللجنة المشكلة بضمان الجودة بالكليات والمتابعة الدورية لتفعيل وسرعة إنجاز معايير التقدم للاعتماد المؤسسي والتي تتضمن التخطيط الاستراتيجي والقيادة والحوكمة والجهاز الإداري والموارد المالية وأعضاء هيئة التدريس والمسئولية المجتمعية وقطاع الطلاب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وطالب رئيس الجامعة بمتابعة مؤشرات الأداء والتخطيط الاستراتيجي وضرورة التقويم المستمر لأداء الجودة بالجامعة وزيادة عدد المراجعين وتأهيل متدربين جدد من خلال عقد دورات تدريبية للجودة والاعتماد ودعم قيادة إدارة نظم الجودة بالجامعة. كما أكد على اهمية اتخاذ القرار وفقا لدراسة المردود العام فيما تم تنفيذه وتطبيقه لمعايير الاعتماد المؤسسي للجامعة داخل الكليات المرشحة للتقدم.

وتطرق الدكتور أحمد القاصد إلى تفعيل دور الجودة في دعم الطلاب النفسي بجانب الدعم الأكاديمي والاجتماعي والاهتمام بوحدة الخريجين ورعايتهم طبقا للمعايير المعتمدة من هيئة الجودة والاعتماد الجامعي. إلى جانب نشر ثقافة الجودة داخل جميع وحدات الجامعة لضمان استمرارية تحقيق تلك المعايير البناءة لجامعة المنوفية وتحقيق أعلى مردود من تطوير الأداء الجامعي المستمر.

كما طالب رئيس الجامعة بمزيد من المتابعة للكليات الحاصلة على الإعتماد بشكل دوري ومتابعة المستجد في عمل الملفات وفقا لمعايير الجودة والاعتماد ودراسة معايير التخطيط لمؤسسات التعليم العالي ومنهجية وضع الخطه الاستراتيجية ومراحل الاعداد لوضع الغايات والاهداف وتحقيق ما تطمح اليه الجامعة.

و أكد القاصد على أن الجامعة ستقدم الدعم اللازم لجميع الكليات لتقديم ملفات الإعتماد المؤسسي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد حتي تتمكن جامعة المنوفية من الحصول على الاعتماد المؤسسي الحكومي مع حلول العام الدراسي القادم 2025، وهو ما يساهم في نقله نوعية لجامعة المنوفية على خريطة التعليم العالي محليا ودوليا.

يذكر أن هناك عدد من كليات الجامعة حصلت على الإعتماد المؤسسي منها كلية الطب والتمريض والتربية النوعية والإقتصاد المنزلي وإعتماد 7 برامج تعليمية بكلية الزراعة والآداب كما حصلت كلية الصيدلة مؤخرا على الاعتماد المؤسسي على مستوى الجامعات المصرية في يوليو الماضي.