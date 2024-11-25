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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر بسبب مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق عن توفير قطار كل 4 دقائق ونصف يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر قبل وبعد مباراة النادي الأهلي ونادي ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا بإستاد القاهرة الدولي من محطة الكيت كات إلى محطة عدلي منصور. 

وأكدت الشركة أن ركاب محطة جامعة القاهرة أو محطة روض الفرج لمحطة الكيت كات سيكون الوقت بين كل قطار والآخر 9 دقائق. 

وأوضحت الشركة أن فريق خدمة العملاء جاهزة في جميع المحطات لاستقبال الجماهير بترتيبات خاصة لتسهيل حركة الدخول و الخروج من المباراة. 

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