غارات إسرائيلية عنيفة تسفر عن 20 ضحية بين قتيل وجريح في جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسلة غارات واسعة النطاق على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عشرين شخصًا بين شهيد وجريح.

في قضاء صور، استهدفت غارة جوية بلدة معركة، حيث لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة آخرون، أحدهم في حالة حرجة ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة. وفي بلدة عين بعال، أصابت غارة أخرى ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

أما بلدة الغازية، فشهدت دمارًا كبيرًا إثر قصف مبنى أدى إلى مقتل شخصين، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم تحت الأنقاض.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدتي الحنية والقليلة في قضاء صور، مما زاد من حالة الذعر بين السكان.

في النبطية، شن الطيران الإسرائيلي هجمات مكثفة دمرت العديد من المنازل السكنية، بينما تعرضت بلدة الدوير لضربة جوية استهدفت منزلًا على المدخل الشرقي للبلدة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالمباني المجاورة. وفي بلدة الشرقية، تسببت غارة أخرى بتدمير منزل في ساحة البلدة.

كما شملت الغارات بلدة النميرية، حيث تم استهداف منزل في ساحة البلدة، فيما تعرضت بلدة تول لقصف مكثف بثلاث غارات أدت إلى تدمير عدة مبانٍ بالقرب من مستشفى الشيخ راغب حرب والمنطقة الفاصلة بين تول والدوير.

في السياق ذاته، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تهديدات جديدة للسكان، داعيًا إلى إخلاء منازل في مناطق الغبيري والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، مما يشير إلى احتمال تصعيد العمليات العسكرية في الأيام المقبلة.