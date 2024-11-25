17 شخصا بينهم أجانب في عداد المفقودين.. الأرصاد تعلق علي غرق لانش مرسي علم

علقت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية مساء اليوم، علي كارثة غرق لانش مرسي علم وعلي متنه 45 راكبا بينهم 31 سائحا، قائلة.. “إنهم حذروا من اضطراب حركة الملاحة من قبل و ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر لأكثر من 3 أمتار ونصف، مؤكدة على أنه غير مؤهل لأعمال البحر من صيد وتنزه”.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية منار الغانم، أنهم حذروا منذ يوم السبت الماضي على أن البحر الأحمر يشهد اضطراب ملاحة بالإضافة إلى خليج السويس حتى يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم إغلاق موانئ بالفعل في الغردقة.

وكشفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، أنه من المتوقع أن يشهد البحر الأحمر تحسن غدا في الملاحة، وسيقل ارتفاع الأمواج عن أمس.

وحول تأثير حالة الطقس على غرق اللانش السياحي في مرسى على بالبحر الأحمر، أكدت أنهم أصدروا تحذيراتهم من قبل للبحر الأحمر والبحر المتوسط، بأنه هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وهناك تحذير اصدر للبحر الأحمر والبحر المتوسط أنه سيشهد البحر حتى نهاية اليوم اضطراب.

شهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر فجر اليوم حادث غرق مأساوي للنش السياحي "سي ستوري"، مما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة.

بدأ الحادث بتلقي مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر إشارة استغاثة في الساعة 5:30 صباحًا من أحد أفراد طاقم اللنش الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب يوم ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤.

كان على متن اللنش 31 سائحًا من جنسيات مختلفة و14 فردًا من الطاقم، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤.

وفور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة المعنية بسرعة كبيرة، وجرى إبلاغ القاعدة البحرية ومركز الإنقاذ البحري بالقوات البحرية، والتي بدأت على الفور عمليات البحث والإنقاذ باستخدام طائرة هليكوبتر ووحدة بحرية (الفرقاطة الفاتح)، حيث تواجه فرق الإنقاذ تحديات كبيرة في عمليات البحث نظرًا لظروف البحر المتقلبة وسعة المنطقة التي يتم البحث فيها.

تؤكد السلطات المحلية أنها تبذل قصارى جهدها للعثور على جميع المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة للناجين علما بانه لم يتم حتي الان تحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى غرق اللنش، وتنتظر السلطات نتائج التحقيقات الأولية لمعرفة المزيد من التفاصيل.