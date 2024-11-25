"الحضور شرط أساسي".. نقابة المحامين تجري مقابلات شخصية للقيد بالجدول العام

تجري النقابة العامة للمحامين مقابلات شخصية، اليوم، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، ومن المقرر استمرار الأربعاء المقبل، في الـ10 صباحًا، بنادي المحامين النهري في المعادي.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي، «بدلة كاملة، وكرافتة»، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

يذكر أنّه جرى إخطار كل المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل الواتساب، وتنشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.

المقابلات الشخصية للمحامين

وتعقد المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين للالتحاق بالقيد في الجدول العام لنقابة المحامين، خلال الأسبوع الجاري وفقًا للأيام التالية الموضح من خلالها أسماء المتقدمين.

وذكرت النقابة أن مقر نادي المحامين النهري يقع على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول «حلوان المرج ـ الجديدة».