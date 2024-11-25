خالد عباس: العاصمة الإدارية أصبحت تنبض بالحياة.. والطلب على العقار في مصر "حقيقي"

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، إن التمويل مطلوب لجميع المنظومة العقارية سواء المستثمر أو المشتري.

و أشار خلال المؤتمر العقاري اليوم، إلى إن مصر تواجه تحدي الزيادة السكانية التي تبلغ 2.5 مليون نسمة سنوياً ما يجعل الطلب على العقار مستمر وحقيقي، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية كانت حلما تحقق على أرض الواقع يدر على الدولة 20 مليار جنيه ضرائب، من إجمالي 57 مليار جنيه أرباح على مدار السنوات الست الماضية.



وأكد أن هناك ما يصل إلى 50 ألف موظف يعملون من العاصمة حاليًا، كما تعمل بها 6 جامعات دولية و12 مدرسة تستوعب ما بين 3 إلى 4 آلاف طالب، ما يعني أن العاصمة أصبحت واقع ينبض بالحياة، لافتا إلى أن المرحة الثانية من المشروع تمتد على مساحة تقارب 40 ألف فدان، على أن تبدأ أعمال البنية التحتية في أقرب وقت متاح.



وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تعمل على ترسيخ التنمية المستدامة والتطور العمراني المتميز في العاصمة الإدارية وكافة مشروعاتها بالتنسيق مع كافة المطورين، لأننا ندرك أهمية إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية حيث هو الاساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.