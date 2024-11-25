وكيل صحة سوهاج يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة الديابات بمركز أخميم

افتتح اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب وبحضور الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي والدكتور محمد نصر مدير الإدارة الصحية بأخميم والمهندس عوني محمود نصر عمدة القرية وخيري رمضان رئيس مجلس قروى الديابات وأعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة.

وأشار دويدار إلى أن القسم سيخدم مئات المرضى من كبار السن والأطفال ومرضى العظام والعمود الفقري حيث يقدم القسم جلسات علاج طبيعي متخصصة ويضم أجهزة عالية الكفاءة وسريعة التأثير حيث يوجد به جهاز الموجات الصوتية وأجهزة الترددات الكهربائية والمخدات الحرارية وأجهزة المساج وغيرها من الأجهزة المتطورة التي تستخدم لخدمة لأطفال ذو الهمم وكبار السن ومرضى العظام ويقدم القسم جلسات علاج خشونة الركبة تيبس المفاصل والانزلاق الغضروفي والشلل الرباعي والنصفي والتهاب الأعصاب والعصب السابع وجلسات مكثفة للأطفال.

وأوضح دويدا أن افتتاح القسم يأتي ضمن إجراءات مديرية الصحة التي تتخذها للتوسع بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم لرفع العبء عن كاهلهم والتيسير لهم في الحصول على الخدمات الصحية.

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