الأربعاء.. استكمال المقابلات الشخصية بنقابة المحامين لخريجي كليات حقوق وشريعة

واصلت نقابة المحامين في المقابلات الشخصية لخريجي كليات حقوق وشريعة، اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر، وتعاود مواصلة المقابلات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

جدول المقابلات الشخصية لخريجي حقوق بنقابة المحامين

بدأت المقابلات الشخصية بنقابة المحامين لهذا الأسبوع منذ يوم أمس يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، واستكملت المقابلات اليوم الاثنين، واليوم الثالث والأخير لهذا الأسبوع لـ مقابلات الراغبين في القيد بالجدول العام لنقابة المحامين هو الأربعاء الموافق 27 نوفمبر.

مكان المقابلات الشخصية للقيد بنقابة المحامين

وتقام المقابلات الشخصية بنقابة المحامين الأسبوع القادم ، بنادي المحامين النهري بالمعادي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويقع مقر نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).

وأوضحت نقابة المحامين شروط المقابلات الشخصية لخريجي حقوق والتي تمثلت في الآتي:

الالتزام بالمواعيد المحددة لكل اسم، ولا يجوز حضور أي شخص في غير المواعيد المحددة له.

الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم.

إحضار نتيجة الكشف الطبي الخاصة بالمتقدمين من الأقاليم خارج.

بحث مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعاته الأخيرة ملفات القيد الجديدة، وقرر الموافقة على تسهيل عملية السداد للمتقدمين واستيفاء إجراءات القيد بمعاهد المحاماة حتى إنشاء الأكاديمية المختصة، كما تم اعتماد إنشاء لجنة فنية لوضع مناهج دراسية تُعنى بتطوير مهنة المحاماة، بالتعاون مع أساتذة القانون في الجامعات، لضمان إعداد كوادر مهنية مؤهلة، وجاء ذلك في إطار جهود النقابة لتطوير خدماتها وتعزيز مواردها بما يسهم في تلبية احتياجات الأعضاء، وتقديم الدعم المستمر لهم في مختلف المجالات.