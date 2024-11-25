بنك البركة مصر يطلق تطبيق الموبايل البنكي لعملائه من الأفراد والشركات

أعلن بنك البركة مصر عن إطلاق تطبيقه المحمول الجديد، كجزء من استراتيجيته الشاملة التي تمتد من 2023 إلى 2025، بالإضافة إلى تطوير كامل لخدمة الإنترنت البنكي سواءً على مستوى الخدمات المقدمة أو واجهة المستخدم الجديدة كلياً. يهدف التطبيق إلى تعزيز الحصة السوقية للبنك من خلال تطوير المنظومة الرقمية وتوسيع العمليات الجغرافية، مستهدفًا الوصول إلى 50% من العملاء النشطين رقميًا سواء أفراد أو شركات بحلول نهاية عام 2027، حيث يُعد بنك البركة واحد من أول أربع بنوك في مصر قامت بإطلاق تطبيق الموبايل البنكي الخاص بالشركات، مما يعزز من ريادته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات القطاع التجاري.

وفي هذا الصدد، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، قائلًا: "يعد تطبيق الموبايل البنكي الجديد من بنك البركة مصر خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للبنك، حيث يعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية مبتكرة وسهلة الاستخدام تستهدف جميع عملائنا من الأفراد والشركات. التطبيق لا يقتصر على تسهيل العمليات المصرفية فقط، بل يتميز بأعلى معايير الأمان المُعتمدة دوليًا ومحلياً من البنك المركزي المصري، وذلك لضمان تجربة مصرفية آمنة ومتطورة، و نتوقع أن يشهد التطبيق أكثر من عشرة آلاف تحميل خلال فترة ما بعد الإطلاق".

حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر

وعَلَّق عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي ببنك البركة مصر، قائلاً:" تأتي خطوة إطلاق الموبايل البنكي في إطار دعم بنك البركة لصناعة التكنولوجيا المالية بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي واستغلال الفرص الرقمية المتاحة لتحقيق النمو الاقتصادي، مع الوصول إلى شرائح وفئات مختلفة من العملاء وتلبية احتياجاتهم. لدينا في بنك البركة مصر خطة تطور رقمية طموحة تشمل افتتاح فرعين رقميين قريبًا وزيادة عدد ماكينات الATM مع إضافة خدمات للمعاملات اللاتلامسية وتأمين شبكة الصراف الآلي بأحدث النظم العالمية، هذا بالإضافة إلى إطلاق خدمات ChatBot قريباً وخدمة Whatsapp for Business."

عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي ببنك البركة مصر

وأضاف المهندس رضا الله أحمد، رئيس قطاع التحول الرقمي ببنك البركة مصر: "يحتوى تطبيق الموبايل البنكي لبنك البركة مصر على مجموعة من الخصائص المتميزة، حيث يقدم التطبيق إمكانية التسجيل الذاتي للعملاء الأفراد باستخدام رقم الحساب، مما يجعل عملية البدء سهلة وسريعة. كما يدعم التطبيق ميزة التحقق البيومتري (تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الأصابع) لضمان أعلى مستويات الأمان والراحة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق خدمات شاملة مثل فتح حساب وطلب دفاتر الشيكات، وطلبات إصدار بطاقات الخصم، وشراء الشهادات، وربط الودائع وتحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري والتحويلات الفورية إلى حسابات بنك البركة مصر، والتحويلات المحلية، إلى جانب خدمات الحسابات والبطاقات الأخرى، مما يسهل على العملاء إدارة احتياجاتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع." كما أضاف: "بالنظر إلى عملاء قطاع الأعمال، يقدم التطبيق وسيلة سهلة لإدارة العمليات المالية، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الميزات التي تتيح لهم التحكم الكامل في معاملاتهم البنكية. هذه الميزات، بالإضافة إلى واجهة المستخدم البسيطة التي تعتمد على "ثلاث نقرات"، تجعل التطبيق حلًا مصرفيًا شاملًا يضع بنك البركة مصر في طليعة البنوك التي تقدم حلول رقمية في القطاع المصرفي".