عشرات الأسيرات في سجون الاحتلال.. شهادات صادمة عن انتهاكات جسدية ونفسية

أفادت تقارير صادرة عن جمعية حقوقية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مئات النساء الفلسطينيات منذ بدء الحملة العسكرية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس والمناطق المحتلة منذ عام 1948.

ورغم عدم توفر إحصائيات دقيقة بشأن الاعتقالات في قطاع غزة، إلا أن المؤكد هو وجود نساء ما زلن قيد الاحتجاز في مراكز اعتقال إسرائيلية، وبعضهن يخضع لإجراءات الإخفاء القسري.

ووفقًا للتقرير، وصل عدد النساء الفلسطينيات المحتجزات إلى نحو 94 أسيرة، بينهن معتقلات إداريًا دون توجيه تهم رسمية.

ومن بين المحتجزات، هناك أمهات وطالبات جامعيات وصحفيات، بالإضافة إلى محاميتين ونساء من عائلات شهداء وأسرى، مما يعكس مدى استهداف الاحتلال لفئات واسعة من المجتمع الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن المعتقلات الفلسطينيات يعشن ظروفًا قاسية مع تصاعد العنف والانتهاكات الجسدية والنفسية بحقهن، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية التي وردت في شهادات العديد من الأسيرات. وتركزت هذه الانتهاكات بشكل خاص على النساء اللواتي تم اعتقالهن من قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، دعت الجمعية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لمطالبة إسرائيل باحترام القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات منع التعذيب ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما طالبت بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لوقف الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تواجهها النساء الفلسطينيات أثناء التحقيق والاعتقال.

وأكدت الدعوة على أهمية اتخاذ إجراءات دولية لإنهاء الاحتجاز التعسفي للنساء الفلسطينيات ووقف جميع أشكال المعاملة التي تنتهك كرامتهن، باعتبار هذه الانتهاكات جريمة بحق الإنسانية تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات الدولية.