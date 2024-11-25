«القاهرة الإخبارية»: روسيا تقابل أي هجوم برد صارم.. ضربات قادمة على الغرب

أكد حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، أن تصريح نائب وزير الخارجية الروسي حول دراسة بلاده نشر صواريخ روسية متوسطة وأيضًا قصيرة المدى في منطقة آسيا ردًا على التصرفات الأمريكية، يؤكد على التصعيد بين روسيا والدول الغربية، موضحًا أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن هذه الصواريخ ستكون نووية، وتم التأكيد على أنه بعد استخدام روسيا لصاروخ عابر للقارات لاستهداف منطقة أوكرانية لم تتواصل الولايات المتحدة الأمريكية معها بشأن هذا التصعيد.

وشدد «مشيك»، خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن تعامل روسيا مع مواصلة القوات الأوكرانية لاستهداف الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى، رسمته موسكو من خلال تعديل العقيدة النووية لها، وأيضًا بعد استخدامها لصاروخ عابر للقارات، لتؤكد من خلال روسيا أنها ستقابل أي هجوم على أراضيها برد مناسب وعنيق وصارم وحاسم تجاه القوات الأوكرانية.

وتابع: «الفترة الحالية تشهد تصعيد كبير بين القوات الروسية وايضًا الدول الغربية من خلال تمويل أوكرانيا، ربما يكون يتوسع التصعيد ويكون خارج الحدود الأوكرانية»، موضحًا أن روسيا تؤكد على أنه في حال لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالسقف الموضوع وإبقاء الصراع ضمن الأراضي الأوكرانية فإن روسيا ستقوم بتوجيه ضربات على أهداف للدول الغربية تراها موسكو على أنها من ضمن الأهداف الشرعية للقوات الروسية.

وأشار إلى أنه روسيا ترى أنه في حال توسعت الخطوات الغربية العدائية تجاه موسكو، فأن الرد الروسي سيكون بتوجيه ضربات على دول غربية نفسها، وهذا الاتجاه لم يعد سرا في الداخل الروسي.