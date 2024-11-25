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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة أطفيح

أرشيفية
أرشيفية
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال. ، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
وجهت النيابة للمتهمين  تهم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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