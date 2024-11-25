محافظ كفر الشيخ: افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع

شهد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، فعاليات افتتاح الأسبوع الثقافي الرابع الخاص بثقافة المرأة، الذي يقام بالمجمع الثقافي في مدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار تعزيز الحركة الثقافية بالمحافظة، ضمن مبادرة "بداية جديدة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان المصري.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة ميرفت حامد، منسق عام بالإدارة العامة للثقافة، ثم تسليم درع الهيئة العامة لقصور الثقافة تسلمه نائب محافظ كفرالشيخ بالإنابة عن محافظ كفرالشيخ، ثم كلمة الدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة بكفرالشيخ، ثم عروض فنية متنوعة لفرقة الفنون الشعبية.

أعرب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بافتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع الخاص بثقافة المرأة، حيث تمثل خطوة هامة نحو زيادة الاهتمام بالمرأة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لدعم الفعاليات الثقافية بالمحافظة، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية والتنمية المستدامة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الأسبوع الثقافي يعد فرصة هامة لتعريف المجتمع بأهمية الثقافة في بناء الشخصية وتعزيز الوعي الاجتماعي، بالإضافة إلى إبراز دور المرأة في مجالات متعددة من الحياة الثقافية والفنية، بهدف تعزيز ثقافة المرأة وتحفيزها على المشاركة الفعالة في مختلف جوانب الحياة، مؤكدًا اهتمام الدولة بدعم وتمكين المرأة المصرية، وتعزيز دورها في المجتمع، بمختلف المجالات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن الفعاليات ستستمر من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري بكلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة وإقليم شرق الدلتا الثقافي، حيث تتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في نشر الوعي بالقضايا المتعلقة بالمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

‏جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، والدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة بكفرالشيخ.

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