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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق القافلة التاسعة لتوفير بيض المائدة بأسعار مخفضة بالبحيرة.. صور

قوافل بيض المائدة
قوافل بيض المائدة في البحيرة
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انطلقت اليوم القافلة التاسعة لتوفير بيض المائدة وذلك بنطاق 3 مراكز بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ الإقليم، باستمرار إطلاق قوافل غذائية تقدم منتجات عالية الجودة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وضمت القافلة، 3 سيارات محملة ببيض المائدة بأسعار مخفضة (145 جنيه للكرتونة) بمراكز أبو حمص ورشيد وكفر الدوار من إنتاج محطة الزهراء والتي تتواجد بجوار الوحدات المحلية بنطاق تلك المراكز.

وتأتي القافلة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، لدعم استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار اقتصادية.

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