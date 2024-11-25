الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطلق حملة "مجتمع يحمي النساء"

أطلقت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع مؤسسة الشرق الاوسط للتنميه وحقوق الانسان، حملة بعنوان "مجتمع يحمي النساء "، وذلك في إطار سعي الجمعية توفير بيئه صحية تساعد في دعم وحماية النساء حول العالم ووضع حد للعنف المتزايد في الفترات الأخيرة والتخلي الواضح للمجتمعات عن حماية النساء ومن أجل مناهضة العنف ضد النساء والسعي الي عمل جمعي كبير لمناهضة العنف ضدهن.

وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، في بيان لها اليوم ، على أن قضية العنف ضد النساء أصبحت ظاهرة تنتشر بشكل واسع فى نطاق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بسبب

تعرضهن للعنف المستمر والابتزاز الإلكتروني، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنهاء حياة الضحايا لأنفسهن، أو حتى قتلهن لأسباب عديده ؛ منها قضايا الشرف أو قضايا قتل بدافع الانتقام مما يتزايد عدد الضحايا.

وتطالب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، منظمات المجتمع المدني وكل أطياف المجتمعات المحلية لحماية النساء ومساعدتهن، لمناهضة العنف وحماية أرواحهن من أجل إيجاد مجتمعات أمنة.