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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية اليوم الإثنين 25 نوفمبر

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف  تعاملات، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، داخل الجهاز المصرفي المصري، مسجلاً 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

وبحسب المواقع الرسمية البنوك:

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.59 جنيه للشراء و 49.69 جنيه للبيع في بنك QNB، ثم 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر،البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.61 جنيه للشراء و 49.71 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد،HSBC، المصري الخليجي،كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، ميد بنك"، ثم 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع في بنك نكست.

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.66 جنيه للشراء و 49.76 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

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