عقب إنقاذ 28 ناجياً من غرق لانش مرسي علم.. جهود مكثفة للعثور على المفقودين

بحسب آخر التطورات، نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن، إلا أن 17 آخرين لا يزالون مفقودين، وتواصل فرق الإنقاذ، بالتعاون مع القوات المسلحة، عمليات البحث والتمشيط المكثفة للعثور على المفقودين.

ومن جانبها أعلنت وزارة السياحة المصرية ،عن وقوع حادث مأساوي غرق لانش سياحي سفاري، بجنوب مرسى علم، وقد أثار هذا الحادث موجة من الصدمة والحزن، ودفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الموقف.

في سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى فرعية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة تطورات الحادث على مدار الساعة، وتم دفع لجنة متخصصة من مكتب الوزارة بمحافظة البحر الأحمر لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات اللازمة.

وأكدت مصادر طبية، أن الناجين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات، فيما تستمر الجهود الحثيثة للعثور على باقي المفقودين، وعددهم 17 مفقودا.

حيث أنه لم يتم الكشف عن أسباب غرق اللانش حتي الآن، وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين.

في ظل هذه المأساة، تدعو السلطات المواطنين إلى التكاتف والوقوف مع أسر الضحايا والمفقودين، وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم.

يشهد هذا الحادث تغطية إعلامية واسعة على المستويين المحلي والدولي، حيث يتابع العالم بأسره تطورات الأحداث، حيث آثار هذا الحادث تساؤلات حول مصير المفقودين، وعددهم 17 مفقودًا حتى الآن، لا يوجد أي تصريحات حولهم، علما بأنهم مفقودين منذ أكثر من 12 ساعة في مياه البحر الأحمر.

وسوف تكشف الساعات المقبلة الأعداد والملابسات وأسباب غرق لانش “سي ستوري” الذي كان علي متنه 45 راكبا؛ بينهم 31 أجنبيًا، و 14 مصريًا، كانوا في طريقهم في رحلة غوص لمده أسبوع، بدأت منذ أمس الأحد، الموافق 24 من الشهر الجاري، وكان مقرر لها العوده إلى شواطئ الغردقة يوم 29 من الشهر الجاري، بمنطقة شواطئ وادي الجمال جنوب محافظة البحر الأحمر.