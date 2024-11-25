أوكرانيا تطلق وابلا من الصواريخ تجاه مقاطعات روسية

أكد غيث مناف، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استمرارًا في الهجمات الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أنّ حاكم زابوريجيا أكد أن روسيا أطلقت عشرات المسيرات على المدينة خلال الليل، مما أسفر عن سقوط مصابين ومقتل طفل صغير.

وأوضح “مناف”، خلال مداخلة هاتفية بجولة المراسلين، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية أكدت أن أوكرانيا تطلق وابلًا من الصواريخ تجاه مقاطعات روسية، مشيرًا، إلى أنّ الاستهدافات الروسية تعمل على تدمير البنية التحتية لكافة المدن الأوكرانية، وبالفعل كان هناك انقطاع كبير في الكهرباء بعدد كبير من المدن الأوكرانية.

وذكر، أن هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية أعلنت استهداف فجر اليوم مقاطعات كورسك وبريانسك وكالوجا، مستهدفة فيها مستودعات للنفط ومستودعات عسكرية، وهو ما دفع إلى القوات الروسية إلى شن غارات مكثفة على الأراضي الأوكرانية.