تراجع أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين.

وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون.

كما أن اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سكوت بيسنت وزيرًا جديدًا للخزانة، وهو ما أدى إلى تهدئة الأسواق وتقليل الطلب على الملاذات الآمنة.

أبرز التطورات في أسعار الذهب:

محليًا:

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيهًا.

حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 4269 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3201 جنيهًا.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 29880 جنيهًا.

عالميًا:

انخفضت الأوقية بنحو 33 دولارًا، لتسجل 2683 دولارًا.

الأسباب الرئيسية لتراجع الذهب:

1. عمليات جني الأرباح: بعد وصول الذهب لأعلى مستوياته خلال العامين الماضيين في نهاية الأسبوع الماضي.

حيث قام المستثمرون ببيع بعض حيازاتهم لتحقيق الأرباح.

2. تعيين سكوت بيسنت: هذا التعيين خفف من حدة القلق في الأسواق، نظرًا لخبرته الطويلة في "وول ستريت" وتوجهاته الأكثر اعتدالًا مقارنة بسياسات سلفه، "جانيت يلين".

3. تهدئة الأسواق: اختيار بيسنت أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن.

مؤشرات اقتصادية مؤثرة:

اختيار بيسنت قد يعزز الاقتصاد الأمريكي عبر سياسة "الثلاثية"، التي تتضمن:

خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%.

زيادة إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا.

كما ترقب محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا الأسبوع، مما قد يؤثر على توقعات الأسواق.

أداء السوق المحلي:

صرّح المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب أن حركة مبيعات الذهب محليًا شهدت تباطؤًا ملحوظًا، إلى جانب انخفاض حركة تصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية، نتيجة التذبذب في الأسعار محليًا وعالميًا.

نظرة مستقبلية:

كما أنه من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 18 ديسمبر.

ما قد ينعكس على أسعار الذهب عالميًا.

كما أن الأسواق تترقب أيضًا بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي قد تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة القادمة.

حيث أن هذا التراجع في أسعار الذهب يأتي بعد فترة من الارتفاع السريع، مما يعيد التوازن للأسواق ويعكس تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية الحالية