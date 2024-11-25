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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
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يُعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك، وبلاك بولز بطل موزمبيق، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في الثانية والنصف عصر غداً الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمر أبو العز المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي فريق بلاك بولز، وطاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة المباراة.
ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على زي الفريقين، وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء.
ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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