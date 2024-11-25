رئيس جامعة دمياط يفتتح الدورة التدريبية للعاملين بدور الرعاية

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، دورة تدريبية للعاملين بدور الرعاية، التي نظمتها جامعة دمياط بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشه نائب رئيس الجامعة لشئون التلعيم والطلاب ، والأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وتُعقد الدورة على مدار خمسة أيام بمقر الإدارة العامة للجامعة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد رئيس الجامعة على أهمية هذه الدورة في تعزيز قدرات العاملين بدور الرعاية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دومًا إلى تقديم الدعم العلمي والتدريبي في مختلف المجالات التي تخدم المجتمع، خاصة في مجالات التنمية البشرية ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية.

وأشاد بجهود الدولة في إطلاق المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة الأفراد ودعم فئات المجتمع الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أشارت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، إن الدورة التدريبية تساهم بشكل كبير في تطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، مما يعزز من قدرتهم على تقديم الرعاية اللازمة للأطفال في دور الرعاية. وأعربت عن فخرها بالتعاون بين المحافظة والجامعة في دعم هذه الفئة من المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتمكين الإنسان المصري وبناء مستقبله.

وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود المستمرة للجامعة للمساهمة الفعالة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تطوير الإنسان المصري وتعزيز هويته الوطنية من خلال برامج وأنشطة متكاملة تعمل على تنمية قدرات الفرد والحفاظ على مقدرات الوطن.

تتناول الدورة التدريبية موضوعات هامة تشمل التربية الإيجابية، وتطبيق معايير الحماية والرعاية للأطفال في دور الرعاية، وبرامج التأهيل الاجتماعي وإدارة السلوك، فضلاً عن تنمية مهارات التواصل الفعّال بين الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأبناء دور الرعاية , ويشارك في تقديم الدورة نخبة من أساتذة الجامعة المتخصصين في هذه المجالات.