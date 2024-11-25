رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مقار اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بـ4 كليات

انطلقت اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر، جولة الإعادة في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة قناة السويس، وذلك وفقا للجدول الزمني المعتمد من وزير التعليم العالي بشأن ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية.

هذا وقد قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بجولة داخل الكليات التي تجرى بها الإعادة وهى كليات:

الحاسبات والمعلومات ، الآداب والعلوم الإنسانية، الألسن ، والزراعة .

رافق الدكتور ناصر مندور في جولته الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية والدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية ، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وخلال جولته شدد الدكتور ناصر مندور على أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة تُشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية واختيار ممثليهم بشكل حر ونزيه، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة هامة للطلاب لاكتساب مهارات القيادة والإدارة، وكذلك تعزيز القيم الديمقراطية في المجتمع الجامعي.

كما أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية انتخابات الاتحادات الطلابية في تعزيز روح القيادة والمشاركة الفاعلة بين الطلاب، كما أنها تدريب حقيقي للحياة الانتخابية بالدولة المصرية، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح سير الانتخابات على جميع الأصعدة.

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم انتخابات أمناء اللجان و مُساعديهم على مستوى الكليات تجرى غدا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، وأخيراً تختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

هذا وكان الدكتور محمود شعيب قد أعلن ، عن إجمالي أعداد الطلاب في الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية، الذين انطبقت عليهم شروط الترشح للعام الجامعي 2024/2025، وبلغ عددهم 628 طالب وطالبة