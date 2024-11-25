"الجيزاوى" يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، الدكتور عيد عبدالواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية والعميد الاسبق لكلية التربية والطفولة المبكرة بجامعة المنيا ، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين بكلية التربية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتورة منى سالم زعزع وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من أساتذة الكلية.

الجدير بالذكر أن رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة نورهان اشرف محمد النحاس المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا تعليم وعنوانها "برنامج الكترونى قائم على التعلم المنظم ذاتيا لتنمية المهارات الانتاجية في اللغة الانجليزية كلغة ثانية لدى طلاب كلية التربية".

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور عيد عبدالواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الامية وتعليم الكبار، والدكتورة منى سالم زعزع وكيلة كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة حسناء صبرى عبد الحميد استاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية بكلية التربية بجامعة بنها ،والدكتورة نسرين أحمد السويدى مدرس المناهج وطرق التدريس اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة بنها، والدكتور مجدى محمد امين وأستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية المساعد بكلية التربية بجامعة بنها.