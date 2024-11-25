تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية العجوزة الثانية" لجلسة 26 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 46 متهمًا، في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية لجلسه "٢٦ يناير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتي الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

وجاء في أمر الإحالة المتهمين من السادس وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

ووجه للمتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث الثلاثين وحتي الأربعين والسادس والأربعين تمويل جماعة إرهابية.