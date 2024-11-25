فودافون مصر تفوز بجائزتين عالميتين في تجربة العملاء والتحول الرقمي

حققت ڤودافون مصر إنجازًا جديدًا بفوزها بجائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز International Customer Experience Awards (ICXA)، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العالمية لتكريم التميز في تجربة العملاء. يُنظّم الحفل من قبل Awards International، ويجمع نخبة من الشركات الرائدة عالميًا.

حصلت ڤودافون مصر على هذه الجائزة تقديرًا لخدمتها المخصصة لدعم الصم وضعاف السمع، مما يُبرز التزام الشركة بمبدأ الشمولية الرقمية. تعتمد الخدمة على فريق متخصص لتقديم حلول مخصصة تدعم العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يضمن تجربة عادلة وشاملة للجميع. يعكس هذا الإنجاز رؤية ڤودافون في تقديم تجربة مبتكرة تُلبي احتياجات كل العملاء بلا استثناء، مع التركيز على التواصل الفعّال للجميع.

فازت الشركة بالجائزة الثانية عن خدمتها المبتكرة "TOBI Voice" المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. تُعد الخدمة قفزة نوعية في تحويل الخدمات الرقمية إلى منصة تفاعلية سهلة الاستخدام، حيث تفهم اللهجة المصرية الطبيعية، مما يقلل من أوقات الانتظار ويضمن استجابة سريعة ومخصصة لاحتياجات العملاء. تدمج الخدمة بين الذكاء الاصطناعي والخبرات البشرية من خلال التحويل الذكي إلى فريق خدمة العملاء، لتوفير تجربة متكاملة لـ 40 مليون عميل.

تُبرز هذه الجوائز التزام ڤودافون مصر المستمر بتقديم حلول مبتكرة لدعم تجربة العملاء، مع التركيز على الشمولية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتطوير خدماتها. تعكس هذه الإنجازات رؤية الشركة في توفير خدمات ذكية وعادلة تُلبّي تطلعات العملاء وتواكب التغيرات المتسارعة في السوق.

تأسست جوائز International Customer Experience Awards (ICXA) عام 2018، كمنصة عالمية تحتفي بالابتكار والتميز في تجربة العملاء، بمشاركة أكثر من 300 مبادرة من 50 دولة. وتُشرف عليها منظمة Awards International، التي تأسست في المملكة المتحدة عام 2008، وتوسعت عالميًا لتشمل مكاتب في لندن، دبي، بلغراد، والولايات المتحدة. تركز المنظمة على مجالات تجربة العملاء، التحول الرقمي، والاستدامة.