محافظ المنوفية يتفقد إنشاء نادي ذوي الهمم بشبراباص باستثمارات 5 ملايين جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

رافقه خلال الجولة كل من السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

تطوير كورنيش شبين الكوم ورفع كفاءة مساكن التعاونيات



بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم، حيث استمع إلى شرح من القائمين على المشروع حول نسب الإنجاز.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الجهود للإسراع في إنهاء الأعمال، كما وجه بتكثيف جهود الري لتطهير المجرى المائي وإزالة الحشائش وورد النيل لتحسين المظهر العام والخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة المحافظة لإضفاء طابع حضاري وخلق متنفس مجاني لزوار العاصمة.

وتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة منطقة مساكن التعاونيات بحي غرب شبين الكوم، حيث أشار المهندس شعبان الشبراوي إلى أن إجمالي مخصصات الخطة الاستثمارية لقطاع الرصف بحي غرب للعام المالي 2024-2025 بلغت 48 مليون جنيه.

وتضمنت الأعمال الحالية قطع الفرمة وإزالة الأرصفة القديمة لإعادة رصف شوارع متعددة، منها شارع الرشيد ومتفرعات التعاونيات، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية لتحسين البنية التحتية وإرضاء المواطنين.

إنشاء نادي الوحدة لذوي الهمم بقرية شبراباص

اختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لنادي الوحدة لذوي الهمم بقرية شبراباص، الذي يقام على مساحة 1643 م² باستثمارات تصل إلى 5 ملايين جنيه ضمن منحة بنك الاستثمار لوزارة الشباب والرياضة.

وخلال الزيارة، تابع المحافظ تنفيذ الهيكل الخرساني للنادي الذي يهدف إلى تقديم خدمات رياضية وثقافية لذوي الهمم من مختلف الإعاقات، ووجه برفع تراكمات الحفر المحيطة بالموقع، وتوفير معدات لتسوية الطرق الداخلية بالقرية استجابة لشكاوى الأهالي.

وأكد اللواء أبو ليمون دعمه الكامل لأبنائه من ذوي الهمم، مشددًا على أهمية توفير كافة سبل الرعاية لتحقيق تطلعاتهم، في إطار توجهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بفئات المجتمع كافة.

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