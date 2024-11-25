محافظ المنوفية يتفقد مجمع الخدمات الحكومية ومكتبة مصر العامة بدنشواى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين مجمع الخدمات الحكومية ومكتبة مصر العامة بقرية دنشواى بمركز ومدينة الشهداء، وذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات .

وزار المحافظ المركز التكنولوجي بمجمع الخدمات الحكومية للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، واطمئن بنفسه على مستجدات حجم الأعمال بملف التصالح على مخالفات البناء لتسريع وتيرة العمل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز كونه أحد الملفات الهامة ضمن منظومة العمل ، مشيرا الى متابعته الميدانية المستمرة لمنظومة العمل ونسب الانجاز بكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم.

واطمأن على انتظام سير العمل بمكتبة مصر العامة والتي تم افتتاحها الأسبوع الماضي والمقامة على مساحة 700م2 ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في المكتبات الثقافية لخدمة المواطنين والارتقاء بالمستوى الثقافي لدى أبناء المحافظة تحقيقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان .

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