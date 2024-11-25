إعلان الفائزين في قرعة ترخيص 20 سيارة ميكروباص بسيدي سالم بكفر الشيخ

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إنه تم الإنتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 20 سيارة أجرة «ميكروباص» 14 راكبًا بمركز سيدى سالم، وأجريت على 321 مواطن ممن تقدموا برغباتهم بالمركز التكنولوجي بسيدي سالم خلال الفترة من 24 إلي 31 أكتوبر الماضي، وذلك تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه قرر علانية القرعة لضمان الشفافية والحيادية تمامًا في الاختيار، موضحًا أن الجميع سواء دون انحياز ولم يتم استبعاد أحد ممن انطبقت عليه الشروط والتى تمت تحت إشراف اللجنة العليا طبقًا للضوابط والمعايير القانونيّة واللوائح المنظمة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن القرعة أجريت بقيام سحب أسماء الفائزين بواقع 20 أساسيًا و20 احتياطيًا، بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن قرار ترخيص السيارات يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، لسد العجز في خطوط السير، بعد توقف دام لأكثر من 20 عامًا عن منح التراخيص لسيارات الأجرة، في إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف، مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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