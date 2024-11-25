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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 400 طن مخلفات بلدية بنطاق دكرنس بالدقهلية

رفع 400 طن مخللفات
رفع 400 طن مخللفات فى دكرنس
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نفذت محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لرفع المخلفات البلدية وتجمعات القمامة ومخلفات الهدم بنطاق مركز دكرنس  لرفع 400 طن في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة بالمراكز والمدن وذلك بمشاركة خمس وحدات محلية شملت المطرية والمنزلة وميت سلسيل ومنية النصر والكردي.
وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية أن أعمال النظافة اليومية في كافة المراكز والمدن ورفع التراكمات تأتي في إطار الخطة الشاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.
ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال رفع تجمعات المخلفات البلدية والقمامة ومخلفات البناء تجري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود النظافة.
يذكر أن الحملة تتم بمشاركة وإشراف ومتابعة هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، و سامح سعد بجهاز النظافة.

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رفع 2200 طن مخلفات ونواتج تطهير وتجمعات قمامة في الدقهلية

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