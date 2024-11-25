شرطة البيئة والمسطحات تشن حملة على تجار مخلفات القمامة بالإسكندرية

نفذ قسم شرطة البيئة والمسطحات والجهات الأمنية المعاونة، وإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، اليوم حملة على النباشين المتواجدين بمنطقة ملك حفني بحري ومحيط منطقة الشاطبي.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الحملات الأمنية التي تنفذها مديرية الأمن، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركة نهضة مصر و إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

وبناء على توجيهات اللواء حسن عطية مدير الأمن، واللواء محمد عماره الحكمدار العام، وتكليفات اللواء محسن عبيدو مساعد المدير للوحدات، بالاستجابة والتخفيف عن كاهل المواطن السكندري، ومعاونة شركة نهضة مصر للنظافة في أداء مهمتها القومية.

قام القسم برئاسة العقيد هشام عبد الباعث مأمور القسم والقوة المرافقة له، والرائد علاء قنديل بإدارة البحث الجنائي، والمهندس محمد سلومة، بإدارة شئون البيئة، بالتعامل مع النقاط الخاصة بنبش المخلفات.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه تم التعامل معهم و التحفظ على مخلفات القمامة التي معهم، ونقلها إلى سيارات الشركة، وذلك للتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي، وعدم القائها بالشوارع والميادين العامة، وكذلك للحد من أي مضايقات لعمال النظافة اثناء أداء مهمتهم الوطنية في نظافة المدينة.

بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوي المواطنين من هذه الفئة التي تقوم بوضع المخلفات الخاصة بها بمداخل الشوارع و المنازل، مما يرتيب عليه الأضرار بالصحة العامة للمواطنين، وانتشار الحشرات والآفات الضارة.