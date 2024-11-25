اليوم.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للسيدات حتى 8 ديسمبر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تدشين المنتخب الأول للسيدات لمعسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، ابتداءً من اليوم الاثنين 25 نوفمبر ليستمر حتى 8 ديسمبر، حيث سيخوض مباريات ودية ضد منتخبي فلسطين وباكستان.

وقد أعلن المدير الفني الإسباني لويس كورتيس قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر، والتي تضم 25 لاعبة: ريم البلوشي، ليلى علي، غالية إمام، بيان صدقة، لين محمد، تاله الغامدي، ليان جوهري، شروق الهوساوي، أسيل أحمد، حورية الشمراني، رغد مخيزن، نوف سعود، لانا عبدالرزاق، سارة الحمد، صبا توفيق، جوري الجهني، موضي عبدالمحسن، عذى فهد، مريم التميمي، منار العنزي، رهف المنصوري، مباركة محمد، البندري مبارك، جوري طارق، وفدوى خالد.

ويهدف هذا المعسكر إلى تعزيز جاهزية المنتخب على المستويين الفني والبدني، وبناء التفاهم بين اللاعبات استعدادًا للاستحقاقات القادمة.