استعدادًا لبطولة اتحاد غرب آسيا.. معسكر المنتخب السعودي للسيدات كامل العدد

انطلق معسكر المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين 25 نوفمبر ويستمر حتى 7 ديسمبر، ضمن استعداداته لبطولة غرب آسيا للشابات في نسختها الرابعة.



واستدعت المدير الفني الأسكتلندية، باولين هاميل، 23 لاعبة للمشاركة وهن: لولو موسى، فجر سقاف، رندا عبدالقادر، فجر سعد، ميان العقيل، دانة أحمد، مجد العتيبي، لولو عبدالله، بسمة نواف، سهير باطوق، أميرة أبو السمح، ليان أمير، فاطمة منصور، منيرة الغنام، لمار محمد، مايا الزهراني، ليان صالح، ريتاج الثبيتي، مرام اليحيا، صبا اليحيا، سلاف أحمد، سلمى الزبيدي، وياسمين مليباري.



من جانبها، قالت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، إن مشاركة المنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا في بطولة اتحاد غرب آسيا في نسختها الرابعة هي لحظة تاريخية تعكس جهودنا لبناء مستقبل مشرق لكرة القدم النسائية في المملكة، حيث يمثل هذا الفريق الواعد طموحاتنا وإيماننا بقدرة مواهبنا الوطنية على تحقيق الإنجازات في الساحات الإقليمية والدولية، متطلعة أن يحقق المنتخب الوطني المستوى المميز في أول مشاركة رسمية لهذا المنتخب، وعكس روع التنافس العالية لإبراز الإمكانيات الواعدة للاعبات في البطولة استعدادًا للاستحقاقات القادمة.