الزمالك يكشف تفاصيل المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة بلاك بولز

يُعقد المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الواحدة والنصف ظهر غداً الثلاثاء باستاد القاهرة، قبل مباراة الأبيض أمام بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي هيلدر دوراتي المدير الفني لفريق بلاك بولز في الواحدة ظهر الغد، للحديث عن المباراة المرتقبة.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.