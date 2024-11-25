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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكشف تفاصيل المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة بلاك بولز

جوميز
جوميز
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يُعقد المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الواحدة والنصف ظهر غداً الثلاثاء باستاد القاهرة، قبل مباراة الأبيض أمام بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي هيلدر دوراتي المدير الفني لفريق بلاك بولز في الواحدة ظهر الغد، للحديث عن المباراة المرتقبة.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك جوميز الكونفدرالية هيلدر دوراتي بلاك بولز