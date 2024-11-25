محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان معرض الفن التشكيلي "رؤى"

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة معرض الفن التشكيلي "رؤى" بالجامعة، بحضور الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الفنون الجميلة، وعمداء وأساتذة الكليات.

وتفقد محافظ الدقهلية ورئيس الجامعة الأعمال الفنية المعروضة وعبر عن إعجابه الشديد بها، وهنأ رئيس وأساتذة جامعة المنصورة على هذا المستوى الفني المتميز، مؤكداً أن ما شاهده من معروضات لها ثقل واضح وتدل أنه تم تنفيذها على أيدي فنانين محترفين في مجال الفن التشكيلي.

وقال "مرزوق" إن الفن بمفهومه الشامل رسالة هادفة، تحرك وجدان البشر، وهو مرآة تعكس واقعنا الملموس، ووسيلة للخروج من ضغوط الحياة، كما إنه مصدر إلهام ودليل على أن الإبداع لا يعرف حدودًا،وفرصة لأبنائنا بمختلف فئاتهم لتقديم إبداعاتهم والتعبير عن رؤاهم وآمالهم في لوحة فنية تعبر عنا كمجتمع متحضر وأمة ناهضة واعدة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن ما رأيناه اليوم في معرض الفنون بجامعة المنصورة يؤكد لنا دائما أن أبناء الدقهلية هم رموز للابداع والعطاء والتميز في مختلف المجالات وفي شتى المحافل وفخر لنا جميعا ولوطننا الغالي وندعوهم إلى استمرار البذل والعطاء والتميز وأدعمهم بكل السبل لاستمرار تميزهم وإبداعاتهم.

من جانبه أشاد الدكتور شريف خاطر، بالإبداعات الفنية المعروضة، مؤكدًا على أهمية دعم المبدعين وتوفير منصة لعرض أعمالهم، وأضاف أن هذا المعرض يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الجامعة للأنشطة الثقافية والفنية، والتي تساهم في إثراء الحياة الجامعية وتنمية روح الإبداع لدى الطلاب.

كما أكد رئيس جامعة المنصورة أن المعرض هو دليل على أن جامعة المنصورة هي حاضنة للإبداع والابتكار، معرباً عن فخره بما قدمه أعضاء هيئة التدريس من أعمال فنية رائعة، افتتاح معرض الفن التشكيلي "رؤي 2024" بجامعة المنصورة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العظيم على أهمية المعارض الفنية في إبراز الهوية الثقافية للمجتمع، مشيرًا إلى أن معرض "رؤى 2024" يعد فكرة متميزة من كلية الفنون الجميلة تمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي والفني في الجامعة .

يذكر أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وصلت لأكثر من 100 عمل فني لأكثر من 56 عضو هيئة تدريس ومعاون، وتحتوي الأعمال على الكثير من الخامات والتقنيات الفنية شملت أعمال تصوير زيتي وجداريات وحفر وأكوريل وجواش وأعمال نحتية وتصوير فوتوغرافي.

شارك في المعرض، الدكتورة دينا يسري وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على المعرض، والدكتورة إيمان عكاشه قوميسير المعرض، والدكتورة مروة سامي القوميسير المساعد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وعدد من الفنانين التشكيليين وعدد من الشخصيات العامة.

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