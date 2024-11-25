4 لاعبات من "مسار" يشاركن في التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا للسيدات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن التشكيل المثالي لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات المغرب 2024، والتي تُسلط الضوء على أبرز اللاعبات المتألقات في البطولة.

قامت مجموعة الدراسات الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، والتي تضم مُحللين ومدربين ومستشارين فنيين، باختيار التشكيلة المثالية بعناية تامة، بناءً على أداء اللاعبات طوال البطولة.

ضمت التشكيلة المثالية لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2024، 4 لاعبات من نادي مسار المصري الوافد الجديد على المنافسة، و4 لاعبات من نادي تي بي مازامبي بطل النسخة الحالية، ولاعبتين من الوصيف نادي الجيش الملكي المغربي، ولاعبة واحدة من نادي إيدو كوينز.

تألقت في حراسة المرمى، حبيبة عماد صبري، حارسة مرمى نادي مسار، بفضل تصدياتها الرائعة وحضورها القوي، مما جعلها تُتوج بلقب أفضل حارسة مرمى في البطولة، ويتم اختيارها أيضا في التشكيلة المثالية.

تتواجد في قلب الدفاع، شادية نانكيا وعائشة نانتونغو من نادي مسار، بينما تم اختيار في منصب الظهير الأيسر، لاعبة نادي إيدو كوينز، ميركل أوساني، في حين جاءت لاعبة تبي بي مازامبي، فوكولو بيلانجي، في مركز الظهير الأيمن.

قاد خط الوسط الميدان، لاعبة نادي تي بي مازامبي، مارلين كاساج، التي قدمت دعمًا استثنائيًا خلال مشوار فريقها نحو التتويج باللقب، رفقة الثنائي وسط الميدان الهجومي، سناء مسعودي، لاعبة نادي الجيش الملكي المغربي، وساندرين نيونيكورو لاعبة نادي مسار المصري، اللتان يُقدمان الإبداع والتميز للتشكيلة المثالية.

قادت التشكيلة في خط الهجوم، هدّافة النهائيات، ضُحى المدني (نادي الجيش الملكي)، على الجناح الأيمن، ولاشو مارتا (تي بي مازامبي) على الجناح الأيسر، وميرفيي كانجينغا (تي بي مازامبي) في مركز المهاجمة الصريحة.

التشكيلة المثالية لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات:

حارسة المرمى: حبيبة عماد صبري (نادي مسار)

المدافعات: ميركل أوساني (إيدو كوينز) ، شادية نانكيا (نادي مسار) ، عائشة نانتونغو (نادي مسار) ، فوكولو بيلانجي (تي بي مازامبي) .

لاعبات الوسط: مارلين كاساج (تي بي مازامبي) ، سناء مسعودي (نادي الجيش الملكي) ، ساندرين نيونيكورو (نادي مسار) .

المهاجمات: ضحى المدني (نادي الجيش الملكي)، ميرفيي كانجينغا (تي بي مازامبي)، لخو مارتا (تي بي مازامبي) .