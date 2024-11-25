معروضات لا تصدقها.. أكثر المتاحف رعبًا وغرابة حول العالم

عندما نتحدث عن المتاحف، يتبادر إلى الأذهان عادة أماكن تعرض لوحات فنية أو آثارًا تاريخية، لكن هناك متاحف غير تقليدية تعرض أشياء غريبة، مرعبة، وأحيانًا غير متوقعة، ومن المومياوات إلى السحر، ومن التشريح البشري إلى الفن السيئ، هذه جولة في أكثر المتاحف غرابة ورعبًا حول العالم.



1. متحف مصاصي الدماء - فرنسا:

يقع في حي لي ليلاس، بالقرب من مقبرة بير لاشيز الشهيرة.

• أسسه الباحث الفرنسي جاك سرجنت، وهو متخصص في دراسة مصاصي الدماء.

• يحتوي المتحف على أدوات وأسلحة لقتل مصاصي الدماء والمستذئبين، إلى جانب مقتنيات نادرة مثل كتب قديمة عن مصاصي الدماء.

• يعرض المتحف أيضًا مياهًا مقدسة ونصوصًا مترجمة من ثقافات متعددة حول هذه المخلوقات.

2. متحف المومياء - المكسيك:

يقع في بلدة غواناخواتو، ويُعد واحدًا من أغرب المتاحف في العالم.

• نشأ المتحف نتيجة فرض الحكومة ضريبة دفن في القرن التاسع عشر، حيث دُفنت مئات الجثث دون دفع الضريبة، مما دفع السلطات إلى استخراجها.

• اكتُشف أن مناخ المنطقة ساعد في تحنيط الجثث بشكل طبيعي، لتصبح المومياوات معروضات مميزة.

• يضم المتحف حوالي 100 مومياء، بما في ذلك جثث لأطفال، ما يجعل الزيارة تجربة مروعة للكثيرين.

3. متحف الشيطان - ليتوانيا:

يُعتبر المتحف الوحيد في العالم الذي يركز على الشيطان كرمز فني.

• يحتوي على أكثر من 3,000 قطعة فنية من حوالي 70 دولة، تضم تماثيل ومنحوتات وأقنعة تصور الشيطان.

• بعض المعروضات تعكس الأساطير الشعبية، بينما يعبّر البعض الآخر عن مواقف سياسية، مثل تماثيل لهتلر وستالين كشياطين.

• أسس المجموعة الرسام والبروفيسور أنتاناس أومودزينافيتشيوس.

4. متحف السحرة - المملكة المتحدة:

يقع في كورنوال، ويُعد أضخم متحف في العالم مخصص للسحر.

• يضم أكثر من 3,000 قطعة، إلى جانب 7,000 كتاب عن السحر.

• أسسه الساحر الإنجليزي سيسيل ويليامسون، وتم نقله إلى موقعه الحالي عام 1960 ليكون قريبًا من متاهة قديمة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

• يُعرف المتحف بتقديم لمحة فريدة عن تاريخ السحر وممارساته في العصور القديمة.

5. متحف الجثث المحنطة - ألمانيا:

يقع في برلين، ويعرض تشريحات بشرية فريدة لإظهار تعقيد الجسم البشري.

• أنشأه عالم التشريح الألماني جونتر فون هاجنس، الذي ابتكر تقنية تُعرف بـ”البلاستيونيشن”، حيث تُحفظ الجثث باستخدام مواد خاصة مثل السيليكون المطاطي.

• يقدم المتحف تجربة تعليمية غير تقليدية، حيث تُعرض الجثث بدون جلد لإظهار العضلات والأعضاء بوضوح.

6. متحف الفن السيئ - الولايات المتحدة:ج

يقع في ولاية ماس