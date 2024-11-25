5 أفلام روائية وتسجيلية فى نادى السينما علي مسرح أوبرا دمنهور

فى إطار خطط وزارة الثقافة لتقديم كافة ألوان الفنون الرفيعة، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى فعاليات نادى السينما بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

وتعرض فيلمين روائيين قصيرين هما "موصلاح " إخراج سارة نصير و "الفستان "إخراج مينا غطاس، بجانب ٣ أفلام تسجيلية قصيرة هى " آخر أيام العيد"إخراج إسلام حداية ، "بين محطتين" إخراج هدى سمير ، "قوت" إخراج عبدالرحمن جمال وذلك فى السابعة مساء الاثنين ٢٥ نوفمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

ويعقبهم ندوة للمناقشة تستضيف مخرجي الأفلام، سارة نصير-عبد الرحمن جمال -مينا غطاس -إسلام حداية -هدى سمير، ويديرها الناقد احمد النبوى .