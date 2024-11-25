مبادرة جديدة لتدريب 10000 مهندس على إدارة المشاريع الاحترافية

قال المهندس محمد الواضح رئيس لجنة شباب بنقابة المهندسين والتواصل الطلابي ان اللجنة سوف تقوم بتدريب عشرة آلاف مهندس علي أدارة المشاريع الاحترافية وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققتة لجنة الشباب والتواصل الطلابي للفوج الأول من دورة (إدارة المشاريع الأحترافية) و التي تأتي من ضمن مبادرة"من الشباب للشباب" التى اطلقتها اللجنة فى شهر سبتمبر الماضى لتأهيل شباب المهندسين لسوق العمل .

واضاف الواضح في تصريحات ان ماتقدمه اللجنة من نشاط لتدريب المهندسين يأتي من منطلق حرص النقابة العامة للمهندسين علي تأهيل و رفع كفاءة اعضائها لسوق العمل المحلي و العالمي مضيفا ان النقابة من خلال لجنة الشباب والتواصل الطلابى و الشعب الهندسية تعتزم تدريب 10,000 مهندس من أنحاء الجمهورية علي إدارة المشاريع الأحترافية و تأهيلهم للحصول علي الشهادة الدولية من المعهد الأمريكي لادارة المشروعات و ذلك من خلال تطبيق ZOOM مقابل مبلغ رمزي 400 جنيها فقط

لافتا ان المجموعة الواحدة ستضم 500 مهندس .

فيما أكد المهندس علي جلال مقرر لجنة الشباب والتواصل الطلابي علي ان التدريب سينقسم الي محورين أساسيين و هما :-

• طلاب السنة النهائية من كليات الهندسة و المهندسين حديثي التخرج حتي 3 سنوات خبرة سيتم تدريبهم علي شهادة Certified Associate in Project Management (CAPM)®️ وهي زميل معتمد في إدارة المشروعات و التي تأتي من ضمن أكثر الشهادات المهنية طلبا

• أكثر من 3 سنوات خبرة حتي السن المحدد سلفا سوف يتم تدريبهم علي شهادة Project Management Professional (PMP)®️ و هي شهادة إدارة المشاريع الأحترافية.

شروط وضوابط الاستفادة من المنحة

واضاف ..سيتم تشجيع المهندسين للتقدم للأختبار الدولي لأول 25 مهندس من كل مجموعة بمبلغ 5000 ج فقط (خمسة الاف جنيها لاغير ) و ذلك بعد الحصول علي الشهادة الدولية و تقديم ما يثبت ذلك .

تهدف الدورات التدريبية إلى بناء قاعدة من المهندسين مؤهلين لقيادة العمل في إدارة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.