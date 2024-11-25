مصر تحصد المركز الثاني في الترتيب العام لكأس العالم للكاراتيه في إنجاز كبير

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 03:43 م

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم للكاراتيه فرق التي أقيمت في إسبانيا، بحصول على المركز الثاني في جدول الترتيب العام لمنافسات البطولة.

واستطاعت مصر حصد ميدالية ذهبية من نصيب منتخب الرجال كوميتيه بعد الفوز على نظيره الإيراني بنتيجة 3-0 في الدور النهائي، بينما تصدر منتخب اليابان الجدول بتحقيق 3 ذهبيات وميدالية برونزية.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الاتحاد المصري للكاراتيه منذ إنشائه أن يحصل فريق جماعي على ذهبية في بطولة العالم، لذلك يعد إنجازًا تاريخيًا كبيرًا.

قد حصلت مصر على المركز الثالث والميدالية البرونزية في 4 نسخ من قبل، وفي العام الماضي استطاعت التتويج بميدالية فضية، وعادت هذا العام لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد الذهبية.

ووجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، التهنئة والشكر للاعبي المنتخب المصري بعد تحقيق هذا الإنجاز التاريخي الذي لم يحدث من قبل، مؤكدًا على أن هذا كان هدفًا من أهداف الاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد على دعم مجلس الإدارة المستمر والمتواصل للاعبين من أجل رفع علم مصر عاليًا وتحقيق الإنجازات، بالإضافة إلى دعم الدولة ووزارة الشباب والرياضة الدائم.

ويضم فريق الكوميتيه جماعي رجال كلًا من: “علي محمد الصاوي، عبد الله ممدوح، يوسف عماد، طه طارق، عبد الله هشام، أحمد المصري، محمود بدوي، علي أسامة مظهر“.